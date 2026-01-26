news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「アメリカで歴史的寒波死者もNY州など非常事態宣言」についてお伝えします。◇これはアメリカの首都、ワシントンの連邦議会前。道路に雪が降り積もり、除雪車も稼働しています。いまアメリカでは、歴史的な寒波にみまわれ、全米各地で非常事態宣言が発令されています。日中のニューヨーク市内で撮影された映像では、ふぶきで雪が渦巻く様子も確認できます。別の場所では、