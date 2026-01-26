大の漫画好きとしても知られるTHE ALFEEのリーダー・高見沢俊彦さんが今イチオシの作品を紹介。ここでは、宮崎出身の東村アキコ先生の半自伝コメディー『まるさんかくしかく』について語ります。どこか懐かしい昭和の小学生コメディー『まるさんかくしかく』東村アキコ／著小学館刊（1）〜（5）巻宮崎出身の作者の小学生時代をつづる半自伝コメディー。小学4年生のアキコは毎日が大事件！アキコとその周りの人たちの愉快な日常