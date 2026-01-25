元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が、25日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。中国の軍事力を警戒した。番組では中国を特集。橋下氏は台湾有事の勃発について「アメリカの力次第」とした上で、「アメリカの出方次第というのは、これが一番本当は情けないところで、自国の運命を全部他国に委ねているのが今の日本の状況」と指摘した。続けて、「日本の備えをどうするかに尽きる」といい、「2