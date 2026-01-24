ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が24日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（27日公示、2月8日投開票）大阪7区（大阪府吹田市、摂津市）に、自身が出演する配信番組のアシスタントを務める今井優里氏（25）が国民民主党公認で比例重複で出馬することについて「良い政治家になると思いますよ」と“激推し”した。 【写真】京大の卒業証書を持つ今井優里氏 堀江氏は「SNSの影響なのか、多党化の流れなのか、ある