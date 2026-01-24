年齢を重ねるにつれ、難しくなる冬のファッション。室内で過ごす時間が長い日は、足元の寒さが気になるようになることも。夫婦2人暮らしで、YouTube「60歳からの幸せライフ」で暮らしの工夫を発信しているライフさんもそのひとり。ワンピースばかりのワードローブをもち、一年じゅうワンピースで過ごすライフさんが工夫の末に見つけた、新しく防寒アイテムを買いたさなくても、家にあるもので暖かく過ごす工夫について伺いました。