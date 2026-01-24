北朝鮮による日本人拉致問題に関する集会であいさつする木原官房長官＝24日午後、徳島市木原稔官房長官は24日、徳島市で開かれた北朝鮮による日本人拉致問題に関する集会に出席した。拉致被害者や家族が高齢となる中、一刻の猶予もないとして「一日も早い帰国を実現する。長年にわたる苦しみを解決したい」と改めて決意を示した。高市早苗首相は、金正恩朝鮮労働党総書記と首脳同士で向き合い、具体的な成果に結び付けたい考え