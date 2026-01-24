内山壮真は内野手登録として1軍にヤクルトは24日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。ドラフト1位の松下歩叶内野手（法大）は1軍スタート、故障明けの塩見泰隆外野手や茂木栄五郎内野手は2軍スタ―トとなった。他に新人では4位の増居翔太投手（トヨタ自動車）、6位の石井巧内野手（NTT東日本）も1軍スタートが決まった。昨年7月に日本に復帰するも0勝2敗、防御率8.10に終わった青柳晃洋投手も1軍スタートで再起を図る