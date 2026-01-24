食楽web ●「クロワッサン生ベーグル」をはじめ、オリジナリティ溢れるパンが話題の大阪・堀江『ボーノベーカリ』。新発想のパンを次々と生み出し、パン通からも注目を集めています。 おしゃれなお店が並ぶ大阪・堀江で話題のベーカリーショップ『ボーノベーカリ』。食パンやサンドウィッチ、お惣菜系、スイーツ系など、店内の工房で焼き上げられる多彩なパンが大人気です。