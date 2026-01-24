JRAは24日、降雪による競馬開催への影響が予想されるため、プロキオンS（G2、25日、京都ダート1800メートル）の前日発売を取りやめると発表した。同レースは16頭で争われ、1着馬にフェブラリーS（G1、2月22日、東京ダート1600メートル）の優先出走権が与えられる。