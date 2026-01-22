救急車（資料写真）２２日正午ごろ、藤沢市今田の県立藤沢工科高校の校内で「異臭がする。気分の悪さを訴えている人がいる」と同校関係者から１１９番通報があった。藤沢北署によると、校舎４階のトイレで異臭が発生し、男子生徒８人と教員１人が病院に搬送された。いずれも搬送時に意識はあり、症状は重くないという。署は原因を調べている。