千葉県松戸市で、妻の姉を監禁したうえ暴行を加え金を奪おうとしたなどとして、30代の男と40代の妻が逮捕されました。警察によりますと、市川陽崇容疑者と妻の市川奈美容疑者は2023年3月、奈美容疑者の50代の姉を松戸市の自宅に監禁したうえ、金を奪おうとして暴行を加え、大ケガをさせた疑いがもたれています。奈美容疑者の姉は2022年11月ごろから監禁状態にあり、日常的に金銭を要求され、金を用意できないと暴行を受けていたと