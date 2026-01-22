“ソース文化”が根付いている関西の家庭では、ウスターソースやお好み焼きソースはもはや必需品。ぐっちさん（@gucci.tckb）は、「ウスターソース×からし」の組み合わせが大好きで、特に「豚まん」との相性が抜群なのだとか。そのおいしさをみなさんにもお伝えするべく、肉々しくてクセになる「豚つくね」をご紹介します！「ウスターソース×からし」のおいしさを伝えたい！こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。新しい年を迎