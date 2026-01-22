【ストックホルム＝市川大輔】スウェーデン自動車大手ボルボ・カーは２１日、新型の電気自動車（ＥＶ）「ＥＸ６０」を発表した。同社で最も売れているスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＸＣ６０」のＥＶ版。まず欧州で発売し、日本には今年後半に投入する予定だ。１回の充電で走れる距離は最大８１０キロ・メートルで、ＥＶとしてトップクラスとなる。１０分の急速充電で最大３４０キロを走行できる。グーグルの生成ＡＩ（人工知