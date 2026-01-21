REDMAGICは20日、ゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11 Air」を中国で発表した。12+256GB（3699中国元、約8万4000円）と16+512GB（4399中国元、約10万円）がラインアップされる。グローバルでの発売情報は、29日にあらためて案内される。 チップセットは「Qualcomm Snapdragon 8 Elite」、同社独自のゲーミングチップ「RedCore R4」を搭載。メモリーはLPDDR5X ULTRA RAM、ストレー