昨年G1フェブラリーS制覇のR・キング騎手が来日中央競馬で女性騎手として初となる平地G1制覇の偉業を達成したレイチェル・キング騎手（豪州）が20日、自身のXを更新。日本の短期免許取得について発表すると、日本人ファンからは歓喜の声があがっている。キングは自身のXに「短期の日本での騎乗機会」と題したリリースを投稿しながら、「オータムカーニバルに向けてオーストラリアに戻る前に、短期乗馬免許で今日、日本へ出発す