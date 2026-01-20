服が増えがちな冬はコーデ選びも大変で、「枚数はあるのに着られない」状態になっていませんか。ライフオーガナイザー1級・kinopikoさん（40代）は、その服が似合うかどうかより、「相手にどんなイメージで見られたいか」を優先した服選びで、コーデ決めがラクになったそう。40代だからこそしっくりくる冬服10着と、迷わない服の選び方を紹介します。何回も着た服だけ集めたら、たった10着だった以前の私は「服は多いほうが安心」