服が増えがちな冬はコーデ選びも大変で、「枚数はあるのに着られない」状態になっていませんか。ライフオーガナイザー1級・kinopikoさん（40代）は、その服が似合うかどうかより、「相手にどんなイメージで見られたいか」を優先した服選びで、コーデ決めがラクになったそう。40代だからこそしっくりくる冬服10着と、迷わない服の選び方を紹介します。

何回も着た服だけ集めたら、たった10着だった

以前の私は「服は多いほうが安心」と思っていました。それなのに、クローゼットに入っているたくさんの服を見て、なにを着ようか立ち止まってしまうのです。30代後半から、体型や暮らし方、日々の役割が少しずつ変わっていくなかで、昔は平気だった服に違和感を覚えたことも大きかったと思います。

【写真】kinopikoさんの冬服10着

試しにクローゼットから「この冬に何度も手に取った服」だけを集めてみると、

・アウター：1着

・トップス：5着

・ボトムス：4着

の約10着だけでした。この10枚だけで数日過ごしてみましたが、日常生活で困ることはほとんどなく、むしろしっくりくる服ばかり。朝の身支度で迷う時間も減って、気持ちにも余裕が生まれました。

しっくりくる服があれば、数が少なくても困らない。その事実に気づいたことで、服選びの基準を見直すきっかけになりました。

服のイメージを言語化して、服選びも迷わない

服を減らす前の私は、似合う・似合わないや、着まわせるかどうかでよく判断していました。しかし、この基準だけで決めるのは感覚的で、結局迷いが残ってしまうように思いました。

ここで気づいたのは、「何度も手に取っていた服には共通点があった」ということ。それは、着たときに落ち着いて見える・信頼感が出る・親しみやすいイメージになるなど、“自分がまといたい印象”が明確な服だったのです。

●服を着たときの気持ちや第一印象も考えてみる

ライフオーガナイズの考え方で、ものを整理するときに「よく使うかどうか」だけでなく、「どんな気持ちになるか」「どんな印象を受けるか」といった視点があります。そこで、「服にどんなイメージをもつか」という視点を活かしてみました。

・デニム：親しみやすい、自然体、丈夫

・シャギーニット：やわらかい、優しい、上品

・黒パンツ：信頼感、落ち着き、クール

・スウェット：リラックス、気軽

・レザー：クール、強い

このように服へのイメージを自分なりに言語化してみると、気分や好み、TPOに合った服を選べるようになりました。また、イメージ別に並べてみると、クローゼットの中も整理しやすくなりました。

服選びを“イメージづくり”ととらえることで、判断基準がシンプルになってきたと実感しています。

TPO×イメージで考えた冬服コーデ3つ

私の場合は、TPOに合わせて「服で伝えたいイメージ」を掛け合わせたら、コーデを考えるのがスムーズになりました。たとえば、次の3パターンです。

●休日×親しみやすさ

家族や友人と過ごす日は、自然体がいちばん。白スウェット＋デニムパンツでがんばりすぎない印象を大切にしています。

●仕事の日×落ち着いた印象

仕事や打ち合わせで人と会うときは、信頼感や安心感を意識した服を選んでいます。シャギーニット＋黒パンツで、清潔感もあるコーデにまとめました。

●交流会×親しみやすいユニークさ

初めて会う人が多い場や、会う人の印象に残ってほしい場面では、自分らしさが伝わる遊び心のあるアイテムを取り入れています。デニムシャツ＋白パンツ＋自分好みのユニークな小物で、第一印象から華やかな印象に。

※ 中のトップスには、通年で使う服を合わせています

この考え方で服を選ぶようになって、「このコーデで大丈夫かな…？」から、「今日はこの組み合わせで行こう！」と自信をもてるようにもなりました。

役割が似ている服が明確になり、手放しもはかどる

服に対するイメージを言語化しておくと、役割が重なっている服が明確になり、使っていないものを手放しやすくなりました。また、「こんな自分でいたい」というコーディネートが自然に組めて、無理なく自分らしく過ごせているように感じます。

この考え方は、ライフスタイルや体型が変わっても、その都度見直しながら活かし続けられるもの。今の服にしっくりこないと感じていたり、服の整理に迷っていたら、「自分がどんなイメージで過ごしたいのか」を主体に考えてみるのもひとつの手だと思います。