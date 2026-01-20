阿南市の会社が、大規模災害発生時に自社の社屋を避難所として提供する協定を、1月19日に市と結びました。市と協定を結んだのは、阿南市黒津地町に本社を置き、自然エネルギー発電などを手掛けるGFです。19日、藤崎耕治代表取締役が、締結式のため市役所を訪れ、阿南市の岩佐義弘市長と協定書にサインしました。この会社の本社周辺は、市が指定する避難所まで距離があるため、南海トラフ地震などで津波が発生した場合、自社