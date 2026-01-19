サンワサプライ株式会社は、デスクの縁にしっかり固定でき、最大65WのUSB PD出力に対応したクランプ固定式タップ「TAP-B114UC-2BK（ブラック）」「TAP-B114UC-2W（ホワイト）」を発売した。ノートPCの充電が可能なUSBポートと、抜き差ししやすい斜め設計のAC差込口を備え、デスク上の電源環境を改善する。2メートルのロングコードのため、離れた電源からでも柔軟に配線できる。■デスクサイドに挟むだけで固定できるクランプ式デス