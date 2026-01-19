デスクに固定して片手で簡単に抜き差しできる！USB PD最大65W対応クランプ固定式電源タップ
サンワサプライ株式会社は、デスクの縁にしっかり固定でき、最大65WのUSB PD出力に対応したクランプ固定式タップ「TAP-B114UC-2BK（ブラック）」「TAP-B114UC-2W（ホワイト）」を発売した。ノートPCの充電が可能なUSBポートと、抜き差ししやすい斜め設計のAC差込口を備え、デスク上の電源環境を改善する。2メートルのロングコードのため、離れた電源からでも柔軟に配線できる。
■デスクサイドに挟むだけで固定できるクランプ式
デスクに穴を空けずに設置できる。縁に沿わせられるので、デスク上のスペースを圧迫しない。しっかりと固定できるので、足や椅子をひっかけてタップごと落下するリスクも低減する。※クランプ固定金具は取り外しできない。
■Type-C×3、USB A×1、AC×4をまとめて使える
ノートパソコンやタブレットなど、様々な機器の電源を一括で確保できる。配線がばらけず一箇所にまとまるので、デスクの上がすっきりする。
■抜き差ししやすい設計
前面・背面ともに抜き差しがしやすい斜め設計で、使い勝手に優れている。クランプで挟み込み、滑り止めでしっかりと固定できるので、片手でコンセントを抜き差ししてもズレない。
■Type-Cポートは最大65W出力が可能
Type-Cポートは最大65WのPower Deliveryに対応し、ノートパソコンを急速充電しながら使える。
※1ポート使用時のみ65W。Type-Cを2ポート使用の場合は、45W＋20Wで消費電力が低いPC＋スマホを同時に急速充電が可能だ。
■2メートルのロングコード
離れた電源からでも配線できる。昇降デスクでの使用時に、引っ張られて落ちる心配もない。
■大型アダプタが使いやすい
前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタを使用しても他のポートに干渉しにくくなっている。
■火災を防ぐ安心設計
全ての差込口にホコリ防止シャッターを採用している。プラグ根元はトラッキングを防ぐ絶縁キャップ付き。
■最大65WのUSB PD出力に対応したクランプ固定式タップ「TAP-B114UC-2BK（ブラック）」
