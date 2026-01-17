今回は、ママ友の浮気の誘いを夫が断固拒否したエピソードを紹介します。キャンプ中、ありえない出来事が…「子供同士が仲良しでママ友になったRさんは、まだ20代の可愛い女性。Rさんはシングルマザーなのですが、いつも寂しそうで『家族でキャンプとか行ってみたいな』と言っているのを聞いて、キャンプに誘ってあげたんです。で、一緒にキャンプに行きましたが、Rさんは夫との距離がやたら近く、モヤモヤしました。さらに『〇さ