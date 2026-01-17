楽天から国内FA権を行使し、去就未定だった辰己が残留を決めた。仙台市内の球団事務所で契約。本人の強い希望で契約年数や年俸を非公表とし「愛のある契約を提示してもらい、やりがいしかないような環境をつくってくださって感謝の気持ちです」と笑顔で語った。23年オフの契約更改で将来的なメジャー志望を表明。昨季中にはポスティングシステムの利用を球団側に直訴して、認められなかった。改めて挑戦の意思を問われ「野球選