3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó277²¯5500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤È¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÏÈ¤Ï»Ä¤ê3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÏÌî¼ê¤Ç¤Ï