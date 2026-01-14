『エピタフ幻の島、ユルリの光跡』から©岡田敦すべての生物は、それぞれに備わった感覚器官や身体構造や能力に応じて、独自の世界を知覚し、その世界のなかで生きている。生物学者・ユクスキュルは、こうした主体ごとに立ち上がる固有の世界を「環世界」と名づけた。私は３５年前にＸＸ染色体を持つヒトとして誕生して以来ヒトの環世界にのみ生き、そこから出ることなく死んでいく運命にあるようである。しかし、もし何