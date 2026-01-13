実家の片付けを進めようとしたとき、必ず立ちはだかるのが「捨てないで」という言葉。片付けたくても思うように進まない現実に、ため息をついた経験がある人も多いのではないでしょうか。両親と同居中の実家を片付けているインスタグラマーのぐりーんさん（50代）は、親の気持ちを否定せず、自然に手放してもらう“ある工夫”にたどり着いたそう。詳しく伺いました。「もったいない」という抵抗は仕方がないぐりーんさんは現在54歳