女優・のん（３２）が出演している１月期の日本テレビ系ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（毎週水曜２４時２４分）が、ＴＶｅｒのドラマランキングで上位に入る好スタートを切った。のんにとっては約１３年半ぶりの民放連ドラレギュラー出演作で、大きな転機となりそうだ。加藤浩次が原作・監督を務め、主演はｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨。のんが民放連ドラにレギュラー出演するのは、ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」