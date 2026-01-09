俳優・歌手の鈴木愛理（31）が8日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』（木曜深0：45）に出演。交際前の男性に確認しておきたいことについて語った。【写真】純白のウエディングドレス姿を披露した鈴木愛理「男女の結婚観の違い」をテーマに、MCを務める南海キャンディーズ山里亮太（48)、ゲストの鈴鹿央士（25）、高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）とトーク。鈴木から「もし結婚について考えていたら（相手