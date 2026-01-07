記事のポイントザック・ポーゼンの起用により、Gapの消費者意識が大きく変わりはじめた。セレブ着用と限定販売を組み合わせ、話題と購買を同時に生み出している。クリエイティブ刷新が業績改善にもつながり、ブランドの再評価が進んでいる。いかにも米国らしく、ハッピーで、そしてアイコニックなかっこよさも確かにある。しかし、創業56年を数えるギャップ（Gap）に対して、いわゆる「ハイファッション（究極のおしゃれ）」という