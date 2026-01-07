1月7日朝、徳島市の民家で車が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。警察によりますと、7日午前6時頃、徳島市国府町観音寺の国道沿いの民家の敷地内で、普通乗用車が炎上しました。消防が出動し、火は約20分後に消し止められましたが、車のほか、カーポートの一部が焼けました。けが人はいませんでした。この家に住む自営業の59歳の女性が車で帰宅し、車内にいたところ、ボンネットから煙が出て炎上したと