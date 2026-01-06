山形市によりますと、6日の午後6時10分ごろ、山形県山形市長谷堂地内の農地でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■今年1月のクマ目撃情報（山形市） 1月6日（火曜）午後6時10分頃大字長谷堂地内の農地にてクマ1頭を目撃1月3日（土曜）午後8時40分頃大字松原地内の住宅敷地にてクマの足跡を確認1月3日（土曜）午後6時50分頃大字松原地内の路上