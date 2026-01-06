µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¡ÖºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¡×¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸©ËÌÉô¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤íÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10¥­¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï6¡¦2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä»¼è¸©À¾Éô¤ÈÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡Ö¿ÌÅÙ5¶¯¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢²¬»³¸©¤ä