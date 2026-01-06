中国メディアの快科技は2日、中国車が欧州で「爆売れ」し、英国で販売される新車の10台に1台が中国から来ていると報じた。記事はまず、「高い関税にもかかわらず、中国車は欧州市場で相変わらず爆売れしている」とし、調査会社データフォースによると、中国の自動車メーカーは2025年11月、欧州の電気自動車（EV）市場で過去最高の12．8％のシェアを獲得し、ハイブリッド車においてはシェアが13％を超えたことを取り上げた。そして