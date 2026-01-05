消防によりますと、年末年始、餅を喉に詰まらせたとみられる救急搬送が、県内で2件確認されています。元日のお昼頃には、阿南市の88歳の男性が餅を喉に詰まらせて意識不明に。その後、救急車で搬送中に意識が回復したということです。