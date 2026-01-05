1月8日（木）よりTBSほかにて放送開始となる『シャンピニオンの魔女』。放送に先駆け、ノンクレジット版のオープ二ング＆エンディング映像が公開された。『学園アリス』を代表作に持つ、樋口橘による『シャンピニオンの魔女』。は、2019年より白泉社・『マンガ Park』にて連載中の漫画作品。主人公・ルーナは触れたり歩いたりしたところに毒キノコが生えることが多く、吐く息や皮膚には毒が混じっているという特異体質の魔女。人々