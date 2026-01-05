人を動かすプレゼンの秘訣は何か。著書『うまく話さなくていい』が話題の“プレゼンの神”こと澤円さんと、『話し方の戦略』がロングヒット中のスピーチライター・千葉佳織さんの対談からお届けする――。※本稿は、カエカ主催イベント「kaeka base」内の対談コンテンツ「令和の話し方論。『うまく話す』を問い直す」の一部を内容を抜粋・再構成したものです。■方法論よりも「誰を喜ばせたいか」【千葉】澤さんはプレゼンの指導の