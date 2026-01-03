複数の欧米メディアによりますと、ベネズエラの首都カラカスで3日未明、複数の爆発音があり、市内の数カ所から煙が上がっているのが確認されました。ロイター通信などによりますと、3日午前2時頃、首都カラカスで複数の爆発音があり、航空機と思われるものが低空で飛行する音が聞こえました。最初の爆発は首都南部にあるベネズエラ国軍のフエルテ・ティウナ基地で起きたとみられ、爆発後、周辺では停電が発生したということです。