◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１０２回目の継走の号砲が迫り、往路スタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が行われた。史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）を山上りの５区に投入した。マラソン日本学生記録（２時間６分５