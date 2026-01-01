川崎大師は、JR川崎駅から東に3km近く離れた場所にある。初詣シーズンには川崎駅前から直行バスが運転されているが、基本的なアクセスは京急大師線だ。京急川崎駅から3つめ、約5分の川崎大師駅で降りて参道を歩けば、川崎大師にたどり着く。【画像】京急大師線“ナゾの終着駅”「小島新田」にあるものを写真で一気に見るこの京急大師線、終点まで全部で7駅、わずか4.5kmという短い支線だ。一方で、日中も10分間隔で走っている