人気アニメ「チェンソーマン」のマキマ役などで知られる声優の楠木ともり（26）が1日、自身のXを更新。結婚したことを発表した。楠木は直筆の文書を公開。「新年明けましておめでとうございます」と書き出し、「日頃お世話になっている皆様へ、ひとつご報告がございます。私事で恐縮ですが、学悠の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と結婚することを報告した。「芸能関係のお仕事をされている方ではあ