ライターとして活動するべっこうあめアマミさんは、重度知的障害を伴う自閉症の11歳の息子と、きょうだい児である娘を育てながら、発達障害や障害児育児に関する記事を執筆しています。【画像】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）年末に部屋の片付けに取り組む人は多いとは思いますが、物が散らかっていてなかなか作業が進まず、困った経験はありませんか。発達障害には