26日朝、長野・松川村の県道で軽自動車2台と中型トラック、クレーン車のあわせて4台が関係する事故がありました。この事故で軽自動車1台が炎上し、車内から1人が遺体で見つかりました。また、消防によりますと2人が軽傷の模様ということです。警察によりますと、25日から雨が降っていて、事故当時は凍結状態だったとみられています。