投資詐欺の被害を未然に防いだとして、12月25日、北島町の郵便局に警察から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、北島町の北村郵便局です。25日、岩朝圭司局長と桐野美和子さんが感謝状を受け取りました。2025年10月、70代女性が投資目的で60万円を入金しようとしていたところ、やりとりがLINEだったことや、振込先が個人名義であることなどから、桐野さんらが詐欺の可能性が高いと判断。警察に通報して、被害を未然に防ぎ