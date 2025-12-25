2025年秋、大阪大学の特任教授・坂口志文氏がノーベル生理学・医学賞を受賞しました。その記者会見に、阪大のマスコットキャラクター「ワニ博士」が同席すると、一躍ぬいぐるみ界の人気者に。そんなワニ博士が、今度はノーベル賞晩餐会にちゃっかり出席した模様。笑🐊あれ、ワニ博士がノーベル賞晩餐会に……!?✨ (@UOsaka_jaより引用)毎年12月10日に、スウェーデンのストックホルムで開催されるノーベル賞の授賞式。