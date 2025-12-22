全国高校駅伝が12月21日に京都市で行われ、女子で県代表の城東高校が初めての都大路に挑みました。2025年4月に結成ながら、初の都大路出場を果たした城東高校女子駅伝チーム。しかし、インフルエンザで主力の1年・立石沙里菜選手が出場できず、オーダー変更で1区に回った2年の近藤桜菜主将も、前を行くチームに50秒の差をつけられ、最下位でタスキをつなぎます。2区では2年でエースの立石里央菜選手