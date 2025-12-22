コンサート中に災害が発生したという想定での避難訓練が、12月21日に阿南市で行われました。阿南市の文化会館夢ホールで行われた避難訓練は、災害発生時のスタッフの危機管理能力向上を目的に、観客にも災害時の心構えを知ってもらおうと施設管理者などが行いました。会場では、大勢の人がジャズコンサートを楽しむ中、震度6強の地震が起きたことを知らせる放送が入りました。（訓練）「緊急地震速報が発表され