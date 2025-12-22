2006年に6つの市町村が合併して誕生した三好市で、12月20日、市制20周年を記念した式典が行われました。三好市は2006年に三野、池田、山城、井川、東祖谷山、西祖谷山の6町村が合併して誕生し、2026年3月31日に市制20周年を迎えます。式典に先立ち、オープニングセレモニーとして、池田小・中・高校の児童・生徒による合同演奏会が行われました。式典で、は高井美穂市長が『合併して誕生した本市の発展は、市民や関係