読売新聞社が１９〜２１日に行った全国世論調査で、子ども１人あたり２万円の給付や、冬場の電気・ガス代の補助などを盛り込んだ２０２５年度補正予算について「評価する」は６１％、「評価しない」は２９％だった。高市首相の掲げる「責任ある積極財政」については、「評価する」は７４％（同７４％）で、「評価しない」は１６％（同１７％）だった。一方、物価高に対する政府の対応については、「評価する」は３５％、「評価