女優のムン・ガヨンが世間を驚かせた“大胆な衣装”について自ら説明した。【写真】ほぼ“丸見え”のムン・ガヨン12月19日午後、ソウル・鍾路区のあるカフェでは、映画『もしも私たち』（原題）で主演を務めたムン・ガヨンのインタビューが行われた。『もしも私たち』は、かつて熱く愛し合った男女が10年ぶりに偶然再会し、忘れかけていた思い出をたどるラブロマンス。原作は中国映画『僕らの先にある道』（2018）だ。12月31日より