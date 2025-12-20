お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希（47）が20日に放送されたTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演。医療脱毛のトラブルに巻き込まれていたことを明かした。今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。その中で31位にランクインした平子。MCのバナナマン・設楽統から「今年何か凄いトラブルにあったって聞いたけど?」と聞かれる