Perfume¤È¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡É¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÍÎà¤¬¿ÈÂÎÀ­¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£¡ÖPerfume Disco-Graphy 25Ç¯¤Îµ°À×¤È´ñÀ×¡×Å¸¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¸ø¼°¿ÞÏ¿¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿ÊÔ½¸Ä¹¡¦¾¾ÅçÎÑÌÀ¤ÎÏÀ¹Í¡£